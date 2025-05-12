Dolandırıcılık şebekesine yönelik 17 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 73 'ünün tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 17 ilde bazı kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıklarının, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıklarının ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini belirtti.
402 vatandaşı dolandırdıkları belirlenen 160 zanlının gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini kaydetti.
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Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.