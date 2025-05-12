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Dolandırıcılık şebekesine yönelik 17 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 73 'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Dolandırıcılık şebekesine yönelik 17 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli tutuklandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 17 ilde bazı kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıklarının, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıklarının ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini belirtti.


402 vatandaşı dolandırdıkları belirlenen 160 zanlının gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini kaydetti.

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Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

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