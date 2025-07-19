İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trafik hız levhalarının yeniden gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, trafik hız levhalarının yeniden düzenlenmesi ile sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimlerin sorumluluğuna ilişkin toplantı yapıldı.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 30 büyükşehir belediyesinin genel sekreterleriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
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Toplantının iki ana gündem maddesi olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Trafik hız levhalarının tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli yerlerde yeniden düzenlenmesi, sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimlerin sorumluluğu ve hayvan bakımevlerinin sayısının artırılması. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafik hız levhalarının yeniden gözden geçirilmesi, standarda kavuşması ve trafik uyarı levhalarının yeniden düzenlenmesi büyük önem taşıyor."
Bakanlığımızda, 30 Büyükşehir Belediyesinin Genel Sekreterleriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 19, 2025
Toplantımızın iki ana gündem maddesi vardı:
🔻 Trafik hız levhalarının tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli yerlerde yeniden düzenlenmesi,
🔻 Sahipsiz hayvanlara yönelik… pic.twitter.com/yrY64u3GRC
Sahipsiz hayvanların toplanmasının, barınaklara yerleştirilmesi ve sağlıklı koşullarda bakımının ise hem insani hem hukuki bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Bu konuda milletimizin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir ihmale izin veremeyiz. Bu süreci, yasalarımızla, medeniyet değerlerimizle ve vicdanımızla, yerel yönetimlerle işbirliği içinde kararlılıkla yürüteceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.