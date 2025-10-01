Dolar
Gündem

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde ana arterler, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hamdi Dindirek, Mikail Bıyıklı, Cüneyt Sevindik, Mustafa Mert Karaca, Abdülkerim Güzel  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne yönünde Kartal Soğanlık'tan başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda Samandıra'dan Çamlıca gişeleri ile ters istikametteki bazı noktalarda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı mevkisinden itibaren sürücüler güçlükle ilerliyor.

Şile Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanmak isteyen sürücüler de yoğunluğa neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikameti Mahmutbey Gişeleri'nde araçlar ağır seyrederken, Basın Ekspress Caddesi Güneşli mevkisinde çift yönlü trafik yaşanıyor.

Sabah toplu ulaşımı kullanarak işlerine veya okullarına gitmek isteyenler nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'da yoğunluk oluştu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

