Gündem

Nostaljik tren "Orient Express" ikinci kez Türkiye'ye gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, nostaljik tren Orient Express'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini belirterek, trenin Paris'ten başlayan seferinin ardından 1 Ekim'de İstanbul'a ulaşacağını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Nostaljik tren "Orient Express" ikinci kez Türkiye'ye gelecek

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Express'in bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan trenin, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Uraloğlu, "1 Ekim'de saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, trenin toplam 16 vagondan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu, seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul'a trenle gelen yolcular, dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor."

