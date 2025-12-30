Dolar
İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden 2 tankerden biri kurtarılırken, diğerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Mehmet Ali Derdiyok  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

"Kalbajar" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "Alatepe" isimli 115 metre boyundaki tanker, Küçükçekmece Demir Sahası'nda henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı can kurtarma ekibi ve Kurtarma-9 römorkörü olay yerine sevk edildi.

Azerbaycan bandıralı "Kalbajar" kurtarılırken, diğer tankerin kurtarılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
