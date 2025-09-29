Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını bildirdi.

Duygu Yener  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını bildirdi

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti.

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını belirten Yerlikaya, Suriye'nin özgürleşmesinden sonra toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını kaydetti.

Yerlikaya, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını belirterek, "Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birinin Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi olduğunu bildiren Yerlikaya, "Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Yerlikaya paylaşımında, ülkesine dönen Suriyelilerin görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.


