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MİT örnek kriptoloji soruları yayımladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji soruları yayımladı.

Mehmet Tosun  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
MİT örnek kriptoloji soruları yayımladı

Ankara

İnternet sitesinde, klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 soru yer alıyor.

Sorular arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de bulunuyor.

Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.

Soruların cevaplarının yakında MİT'in internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.

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