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Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi

Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları ekiplerce gölden alındı.

Yalçın Çelen, İsmail Kuz  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi

Isparta

Alınan bilgiye göre, Yazla Mahallesi kıyısında el bombası olduğunu gören bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 8 el bombası olduğunu tespit etti.

Bombalar, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden alınarak Eğirdir Dağ Komando Okulu’na götürüldü.

Bombaların, buradaki Camili Yayla eğitim alanında imha edileceği öğrenildi.


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