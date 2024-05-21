İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi.
Ankara
Türkiye genelinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir günlük milli yas ilan edildi.
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Bu kapsamda, Ankara'da gece yarısından itibaren Türk bayrakları yarıya indirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.