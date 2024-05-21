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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi

Ankara
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi

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