İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yarın İran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Ankara
Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için düzenlenecek cenaze merasimine katılmak üzere yarın İran'a gidecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.