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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yarın İran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Harun Kutbe  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak

Ankara

Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için düzenlenecek cenaze merasimine katılmak üzere yarın İran'a gidecek.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
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