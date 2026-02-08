Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Kastamonu
Ilgaz Dağı mevkisinde devam eden yoğun kar yağışının ardından ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede aralıklarla sis de etkili oluyor.
Kar yağışı ve sisin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.