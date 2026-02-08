Dolar
Gündem

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Ilgaz Dağı mevkisinde devam eden yoğun kar yağışının ardından ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede aralıklarla sis de etkili oluyor.

Kar yağışı ve sisin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

