Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anarak, ailelerine ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diledi.

Tuğba Altun  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Bakan Fidan: Felaketin ardından hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Paylaşımda Fidan, "6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Felaketin ardından ortaya konan birlik ruhu, milletimizin azmi ve devletimizin güçlü iradesiyle, şehirlerimizin yeniden inşasında ve hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Fidan, devletin, afetten etkilenen her bir vatandaşın yanında olmaya, tüm imkanlarıyla sahada, görev başında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

