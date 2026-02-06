Dolar
43.61
Euro
51.43
Altın
4,861.56
ETH/USDT
1,879.90
BTC/USDT
65,274.00
BIST 100
13,513.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Harun Kutbe  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Asrın felaketinde kaybettiğimiz her canın acısı hala yüreğimizde, hatıraları hafızamızda… O günden bu yana devlet–millet el ele, büyük bir seferberlikle yaralarımızı sararak üç yıldan kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Deprem felaketlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Kahramanmaraş'ta depremlerin üçüncü yılında mezarlık ziyaretleri geceden başladı

Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi

UMKE hemşiresi, enkazdan 90 saat sonra kurtardıkları Gülsüm ile görüşmeyi sürdürüyor

UMKE hemşiresi, enkazdan 90 saat sonra kurtardıkları Gülsüm ile görüşmeyi sürdürüyor
Depremzede Ensar Taşhan ve ailesi, kendilerini hayata bağlayan Kızılay ekibiyle buluştu

Depremzede Ensar Taşhan ve ailesi, kendilerini hayata bağlayan Kızılay ekibiyle buluştu
Depremzede besici, devlet desteğiyle hayvan sayısını katladı

Depremzede besici, devlet desteğiyle hayvan sayısını katladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet