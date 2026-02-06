Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla, eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'u kabul etti Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yer aldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik niteliğini, güvenilir ve adil bir genişleme politikasının önemini ve ilişkilerimizde somut ilerleme ihtiyacını ele aldık. AB'ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması konularında atılacak somut adımlar, dar başlıklara sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Türkiye-AB ilişkileri açısından hayati öneme sahiptir. Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla, eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Yapıcı diyalog ve işbirliği için Sayın Kos ve heyetine teşekkür ediyorum."

Bakan Bolat, Yılmaz'ın Kos'u kabulüne katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'u kabulüne katıldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kabule katılımına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkilerinin ortak bir rekabetçilik ve ekonomik güvenlik anlayışıyla geliştirilmesine yönelik işbirliği alanlarını ve bu alanlarda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"AB tarafından geliştirilen yeni ticaret ve rekabet politikalarının, Gümrük Birliğinin işleyişiyle uyumlu olması gerektiği yönündeki görüş ve beklentilerimizi paylaştık. Son derece olumlu bir ortamda gerçekleşen görüşmede, ticaret alanında karşılıklı fayda temelinde somut adımlar atma ve somut ve pozitif bir gündem üzerinde birlikte çalışma irademizi karşılıklı olarak teyit ettik."

