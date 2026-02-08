Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,118.80
BTC/USDT
71,200.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle Oba Çayı ile dağlardan akan çamurlu su, Keykubat ve Soğuk Kapı plajlarının renginin değişmesine neden oldu.

Mustafa Kurt  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Kentin yüksek kesimlerindeki sağanak nedeniyle debisi yükselen Oba Çayı'nın döküldüğü bölgede denizin rengi kahverengiye döndü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Keykubat ve Soğuk Kapı plajları ile Alanya Balıkçı Barınağı'nda deniz farklı renklere büründü.

Denizin plaja yakın bölümleri kahverengiye dönüşürken, diğer taraflarında mavi tonları hakim oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 apartman tahliye edildi
Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

Alanya'da sağanak kırsal mahallelerde hasara yol açtı

İzmir 6 günde şubat ortalamasının üzerinde yağış aldı

Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek

Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek
İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı

İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı
Meteorolojiden İzmir, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden İzmir, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet