Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle Oba Çayı ile dağlardan akan çamurlu su, Keykubat ve Soğuk Kapı plajlarının renginin değişmesine neden oldu.
Antalya
Kentin yüksek kesimlerindeki sağanak nedeniyle debisi yükselen Oba Çayı'nın döküldüğü bölgede denizin rengi kahverengiye döndü.
Keykubat ve Soğuk Kapı plajları ile Alanya Balıkçı Barınağı'nda deniz farklı renklere büründü.
Denizin plaja yakın bölümleri kahverengiye dönüşürken, diğer taraflarında mavi tonları hakim oldu.