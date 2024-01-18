Basın mensuplarına saldıran şüpheliler gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik operasyonu takip ettikleri sırada darbedilen muhabir ile kameramanın şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara
Bu esnada görüntü alan medya çalışanları ile kalabalık grup arasında arbede yaşandı. Arbede kısa sürede sonlandırılırken, belediye binası önüne giden grup daha sonra dağıldı.
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak, arbede esnasında darbedildikleri gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Emre Ö, Serhat A. ve Yunus Emre Ç, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tunç, "Olay sebebiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılarak tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Operasyon
Belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltındaki bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı esnada, binaya getirilen şüphelilere alkış ve sloganlarla destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekiplerine ve basın mensuplarına da tepki göstermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.