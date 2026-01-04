Dolar
Dünya

ABD basını: Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi

ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirildi.

Şenhan Bolelli, Ahmet Furkan Mercan  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
ABD basını: Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Madrid

ABD merkezli CBS News haberine göre, Maduro ve Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi.

Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği kaydedildi.

Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.

CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacaklarını belirtti

ABD'nin müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması sonrasında Venezuela Savunma Konseyi olağanüstü toplandı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, ABD'den "Cumhurbaşkanı Maduro'yu derhal serbest bırakın." talebinde bulundu.

Rodriguez, ülkesinde sükunetin sağlanması ve ulusun savunulması çağrısında bulundu.

"Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak." diyen Rodriguez, Maduro'nun "ulusun tek başkanı" olduğunu ifade etti.

Rodriguez, İsrail’e işaret ederek, “Dünya hükümetleri, Venezuela'nın bu tür bir saldırının kurbanı ve hedefi olmasından dolayı şoktalar. Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var.” ifadesini kullandı.

Rodriguez, ABD yönetiminin tarih ve adalet önünde cezalandırılacağını vurgulayarak, "Venezuela'ya yapılanlar, uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşettir." şeklinde konuştu.

Tüm Venezuela halkının mal ve hizmetlerin güvence altına alınması için "birleştiğini" savunan Rodriguez, ülkesinde şu anda durumun sakin olduğunu, bunu koruyacaklarını söyledi.

