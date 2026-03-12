İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.
Beyrut
AA muhabirinin sağlık ekiplerinden edindiği bilgiye göre, İsrail'in önceden uyarı yapmadan gerçekleştirdiği saldırıda, Beyrut'un güneyinde Cinah bölgesinde park halindeki bir araç hedef alındı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıların ardından bölgede patlama ve savaş uçağı sesleri duyuldu, hedef alınan noktadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), saatlerdir Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.
İsrail’de Lübnan’a bir hafta içinde geniş çaplı kara harekâtı başlatmak için istişareler yapılıyor
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberde, Lübnan’da geniş kapsamlı bir kara harekâtının başlatılmasına yönelik görüşmelerin devam ettiği ve operasyonun bir hafta içinde başlayabileceği ifade edildi.
Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin bu akşam yapacağı toplantıda Lübnan’a yönelik kara harekâtının ele alınacağı belirtildi.
KAN'ın haberinde, bir hafta içinde başlaması muhtemel geniş çaplı kara harekâtının, Lübnan’ın güneyinin kontrol altına alınmasını ve bölgede ana konuşlanma noktaları oluşturulmasını hedeflediği aktarıldı.
Haberde ayrıca güvenlik kabinesinin toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına ne ölçüde ilerleyeceği ve ülkenin güneyinde planlanan askerî operasyonun süresinin de ele alınacağı ifade edildi.
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde güneydeki Konin, Yukarı Nebatiye ve Adşit beldelerine hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini yoğun topçu atışlarıyla hedef aldı.
İsrail kabinesinin "Lübnan'ın güneyinde işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacağı bildirildi
İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik bir hafta içerisinde başlayacak geniş çaplı bir saldırıyı tartıştığını belirtti.
İsrailli bir yetkiliye dayandırılan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi Lübnan'a yönelik kara saldırısını da içeren geniş çaplı bir saldırı düzenlenmesi konusunu ele almak üzere bir araya gelecek.
İsrailli güvenlik yetkilisi, konuya ilişkin "Amaç Lübnan'ın güneyinde kontrolü sağlamak ve daha fazla karakol kurmak." ifadesini kullanarak, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın güneyinde "işgali derinleştirmeye hazırlandığına" işaret etti.
Katar, Lübnan'da yerinden edilmiş 40 bin 500'den fazla aileye acil insani yardım desteği sağlayacak
Katar'ın Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki askeri çatışmanın tırmanması ve bunun sonucunda ortaya çıkan kitlesel yerinden edilmelerin gölgesinde, Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla etkilenen ailelere destek olmak üzere acil insani yardım başlatacağı belirtildi.
Açıklamada, fonun, ortakları Katar Yardım Kuruluşu ve Katar Kızılayı ile işbirliği içinde, 12 binden fazla gıda kolisi dağıtarak 40 bin 500'den fazla yerinden edilmiş aileye acil yardım sağlayacağı dile getirildi.
Büyükelçiliğin açıklamasında, temel kişisel ve ev hijyen malzemelerini içeren malzemelerin yanı sıra battaniye, yatak, hijyen kitleri, bebek bezleri ve diğer gerekli ev eşyaları da dahil olmak üzere temel gıda dışı malzemelerin dağıtılacağı belirtildi.
Öte yandan, Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüşerek, yardımdan dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.
İtalya, Lübnan'a 10 milyon avro değerinde acil yardım yapacak
İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Tajani, Lübnan'daki ciddi insani durumu ele alabilmek ve ülkede yerinden edilenlerin sayısının artması, bunun da sosyo-ekonomik istikrar üzerinde yarattığı ciddi etkilerle mücadele için bugün 10 milyon avro değerinde yeni bir acil yardım paketi açıkladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, acil yardım paketinin, 6 milyon avroluk ikili girişim kapsamında yapılacak bir yardımı içerdiği bunun ayrıca Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yönetilen Lübnan İnsani Yardım Fonu'na 2 milyon avroluk katkı ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna 2 milyon avroluk destek de olmak üzere toplam 10 milyon avroyu bulacağı belirtildi.
İkili yardım programı kapsamında Lübnan Dağı bölgesindeki "en savunmasız" Hristiyan toplulukları da dahil olmak üzere yaklaşık 220 bin kişiye temel yardım, gıda güvenliği, ilk karşılama ve hijyen hizmetleri sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, yine İtalya tarafından organize edilen yaklaşık 30 tonluk insani yardım taşıyan bir uçuşun da hazırlık aşamasında olduğu, bu sevkiyatta termal battaniyeler, kişisel hijyen malzemeleri, su depolama ve taşıma ekipmanları ile yemek hazırlama setleri bulunacağı kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.
Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.