Suları çekilen Manisa'daki Demirköprü Barajı yosunla kaplandı
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte yüzeyde oluşan yosun yayılımı genişledi.
Manisa
Yaşanan kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle debisi önemli ölçüde azalan barajda, su tutulan alanın metrelerce çekildiği gözlendi.
Suların çekilmesiyle baraj yüzeyinde yosun yoğunluğunun arttığı görüldü.
Havzada daha önce su altında kalan tarihi bir caminin minaresi de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.
Barajda suların çekilmesiyle yosunla kaplanan alanlar dronla görüntülendi.
