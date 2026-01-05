Dolar
43.01
Euro
50.48
Altın
4,440.40
ETH/USDT
3,218.20
BTC/USDT
94,259.00
BIST 100
11,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka Başbakanı: ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey durur

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtti.

Lejla Biogradlija  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Danimarka Başbakanı: ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey durur

Ankara

Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" söyleminin ardından Danimarka'nın devlet televizyonu TV2'ye özel açıklamalarda bulundu.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan iki özerk bölgeden biri olan Grönland'a karşı yaklaşımının en başından beri aynı olduğunu belirten Frederiksen, "Herkesin, en azından müttefiklerimizin ulusal sınırlarımıza saygı duymasını bekliyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Frederiksen, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Trump'ın defalarca Grönland'ı istediğini dile getirmesi ciddiye alınmalı. Yalnız şunu da açıkça belirtmek isterim ki eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bu yana sağlanan güvenlik de dahil."

Demokrasi ve uluslararası hukuka inancı olduğunu aktaran Frederiksen, sınırlarının hiçbir şekilde değişmeyeceğine de inandığını söyledi.

Frederiksen, Grönland'a uygulanan baskının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gergin değilim. Saf da değilim. Şu an haritadaki tüm hareketleri yakından takip ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GSB burs ve kredileri 6 Ocak'ta ödenmeye başlanacak
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
Ticaret Bakanlığından dinlenme tesislerine sıkı denetim
Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı
Bakan Fidan: Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Danimarka Başbakanı: ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey durur

Danimarka Başbakanı: ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey durur

Meksika Devlet Başkanı, ABD müdahalesinin hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmediğini belirtti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor

Macaristan Başbakanı Orban, Grönland meselesinin NATO içerisinde tartışılabileceğini söyledi

Macaristan Başbakanı Orban, Grönland meselesinin NATO içerisinde tartışılabileceğini söyledi
ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi, Amerika kıtasında geçmişteki müdahalelerini akıllara getirdi

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi, Amerika kıtasında geçmişteki müdahalelerini akıllara getirdi
AB Komisyonu: Venezuela'yı Venezuelalılar yönetmeli

AB Komisyonu: Venezuela'yı Venezuelalılar yönetmeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet