Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu

İran'ın başkenti Tahran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail tarafından yoğun şekilde bombalanırken, kentteki yıkım giderek artıyor.

Irmak Akcan  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu

Ankara

xThe Wall Street Journal'ın haberine göre, Sri Lanka Kabine Sözcüsü Nalinda Jayatissa, ada yakınlarındaki uluslararası sularda bulunan İran'a ait ikinci geminin limana yanaşmasına izin verilmediğini ancak bazı insani yardımların sağlandığını belirtti.

Askeri mi yoksa ticari mi olduğuna dair henüz açıklama yapılmazken isimleri açıklanmayan iki Sri Lankalı yetkili, geminin ülkenin başkenti Kolombo'nun yaklaşık 30 kilometre güneyinde olduğunu ve çarşamba günü limana yanaşmak için izin istediğini kaydetti.

Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

Yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath​​​​​​​, batan gemide bulunan kişilerden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Donanma sözcüsü Buddhika Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını duyurmuştu.

