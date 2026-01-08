Dolar
Gündem

Samsun'da olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle balık tezgahları yeniden şenlendi

Samsun'da soğuk hava ve karın ardından balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Samsun'da olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle balık tezgahları yeniden şenlendi Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Yılbaşından sonra olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle yeniden denize açılan tekneler, balık çeşitleriyle döndü.

Tarihi Saathane Çarşısı'nda balıkçılık yapan Onurcan Köse, fırtına ve kar nedeniyle denize çıkılamayan günlerin ardından son 2-3 gündür tezgahlarda ciddi hareketlilik yaşandığını söyledi.

Köse, tezgahlarda hamsinin kilogramının 130-150 liradan satıldığını belirterek, "Mezgit 150, istavrit 80, barbun 100, somon 250, levrek 500, çupra 450, kefal ise 150 lira civarında satılıyor. Fiyatlar şu an gayet uygun." dedi.

Tezgahlarda balık çeşitliliğinin oldukça iyi olduğunu ifade eden Köse, "Normalde bu aylarda balık azalırdı ama şu an tezgahta her çeşitten az da olsa var. Hamsi taze geliyor, günlük olarak 10-15 kasa canlı hamsi satıyoruz. Vatandaş da fiyatlar uygun olduğu için balığa yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Bir diğer balıkçı Muhammed Kıyak ise bu sezon özellikle mezgit, barbun ve istavrite talebin yüksek olduğunu dile getirdi. Mezgit ve barbunun kilosunun 150-200, istavritin 80-100 liradan satıldığını bildiren Kıyak, "Somonun kilosu 250, levrek 450, hamsi ise ortalama 150 lira civarında. Satışlarımız var ancak palamut, çinekop ve lüfer bu sezon beklenen verimi vermedi." ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, havaların soğumasıyla balıkta en yağlı ve lezzetli döneme girildiğini vurgulayarak, ramazan ayı öncesinde vatandaşlara bol bol balık tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

