Gündem

BUDO'nun bugünkü 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Saliha Nur Köksal  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
BUDO'nun bugünkü 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleri ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun saat 16.00'dan önceki 8 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

