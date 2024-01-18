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İletişim Başkanı Altun'dan saldırıya uğrayan gazeteciye geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mümin Altaş  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
İletişim Başkanı Altun'dan saldırıya uğrayan gazeteciye geçmiş olsun mesajı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyükçekmece'de görevi başında gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Halkın temel haklarından biri olan haber alma hürriyetini engellemeye yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, İletişim Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum."

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