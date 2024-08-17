Bakan Yumaklı: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.
Aydın
Bakan İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangının bir vadinin içerisine sıkıştığını, uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleyle söndürülmesini beklediklerini söyledi.
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