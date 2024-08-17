Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,600.10
BTC/USDT
59,150.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karabük’ün Ovacık ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Manisa’nın Salihli ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Bakan Yumaklı: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Halil Şahin  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Bakan Yumaklı: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın

Bakan İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangının bir vadinin içerisine sıkıştığını, uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleyle söndürülmesini beklediklerini söyledi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
MSB, 13 helikopterle orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor
Yangınlara müdahale için hava araçları iki günde 2 bin 134 sorti yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 950 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Benzer haberler

Bakan Yumaklı: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsü yandı

Yunanistan'daki yangında organik tarım kursu verdiği arazi küle dönen Arvanitis, itfaiyeyi suçladı

Yunanistan'daki yangında organik tarım kursu verdiği arazi küle dönen Arvanitis, itfaiyeyi suçladı
Ülke genelinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Türkiye'de son bir haftada 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldi

Türkiye'de son bir haftada 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet