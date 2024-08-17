Yangınlara müdahale için hava araçları iki günde 2 bin 134 sorti yaptı

Orman yangınlarına müdahale için hava araçları iki günde 2 bin 134 sorti yaptı
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) hava araçları, ülke genelinde 15-16 Ağustos'ta çıkan orman yangınları nedeniyle 2 bin 134 sorti yaparak alevlere 7 bin 662 ton su attı.
Ankara
AA muhabirinin edindiği bilgiye, önceki gün ve dünden bu yana ülke genelinde çıkan 69 yangın kontrol altına alındı.
Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Muğla'daki 6 orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.
Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bu illerdeki yangınlara 39 helikopter ve 10 uçaktan oluşan toplam 49 hava aracı ve arazöz ile iş makinesinden oluşan 458 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor. Ayrıca 2 binden fazla personel mücadelede görev alıyor.
Bu kapsamda, OGM hava araçları tarafından 15-16 Ağustos'ta Türkiye genelindeki yangınlarda dün geceye kadar 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldı ve 7 bin 662 ton su atıldı.
Yapılan müdahalelerin ardından illerden OGM'ye ulaşan bilgiler, "yangınların enerjisinin düştüğü" şeklinde değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.
İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu’da çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 17, 2024
Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su…
Açıklamada, "Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Yangın söndürme çalışmalarına orman teşkilatının yanı sıra belediye, polis, AFAD ve jandarma personelinin de araçlarıyla destek verdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.