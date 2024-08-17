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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karabük’ün Ovacık ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Manisa’nın Salihli ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.
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MSB 13 helikopterle orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
MSB 13 helikopterle orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için devletin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde yangın söndürme çalışmalarına büyük bir gayretle devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ait 6 helikopter ile İzmir'in Karşıkaya ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde olmak üzere 13 helikopter ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek sağlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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