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Bakan Uraloğlu: (Discord'a erişim engeli) Toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya platformu Discord'a erişimin engellendiğini anımsatarak, "Toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama hepsini yakın takipteyiz." dedi.

Ahmet Buğra Olaç  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Bakan Uraloğlu: (Discord'a erişim engeli) Toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız

TBMM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyatlara ilişkin Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığının sorulması üzerine Uraloğlu, "Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok. Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketin bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar. Belli kampanyalar tekrar düzenlemeye başladılar. Buradaki düzenleme; enflasyon, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye tespitimiz var ama burada bir müdahalemiz söz konusu değil." diye konuştu.

"Sosyal medya üzerinden akran zorbalığı yapıldığı iddiaları ve bu konuda alınacak tedbirler" konusundaki soruyu cevaplayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Discord kapatıldı ya da erişime engel konuldu. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla bu gece 02.10'da erişimine engel getirdik. Burası tamamen kapalı bir sistem, siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz. Güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa biz bugün Discord'a erişim engeli getirdiğimiz için 'yasakçı zihniyetle' itham edilecektik. Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. O zaman bütün toplum kesimleriyle beraber hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere, bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz. Bu Discord, kendi bilgilerini, İP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik. Burada toplumdaki algıyı da beraber yürütmemizde fayda var."

Bakan Uraloğlu, tüm platformları denetleme imkanına sahip olmadıklarını vurgulayarak, "Discord'u kapattık diye çok ciddi bir memnuniyet var. Ama 1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Onun için bizlerle olan bilgi paylaşımı gerçekten kıymetli. BTK'nin 'güvenliweb.org' diye adresimiz var. Çağrı merkezimiz, 141 var. Buraya gelen talepler üzerine gereğini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, "Kapatmaların devamı gelir mi? Tiktok ve Twitch yayınlarında şikayet var" sorusu üzerine, "Çok net bir şekilde toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama hepsini yakın takipteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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