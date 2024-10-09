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Teknoloji

Sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engeli getirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engeli getirildi

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.

Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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