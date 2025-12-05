6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak

Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışında konuşuyor
Gündem

Bakan Bayraktar, 6. sondaj gemisinin Karadeniz'de görev yapacağını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip ülke konumuna yükseldiğini belirterek, 6. sondaj gemisinin Karadeniz'de görev yapacağını bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Bakan Bayraktar, 6. sondaj gemisinin Karadeniz'de görev yapacağını bildirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı ikiz gemilerden ikincisi de Mavi Vatan'a ulaştı.

Böylece enerji filosunun 6. sondaj gemisi de Türkiye'ye gelmiş oldu.

Bayraktar, yüksek teknolojiye sahip yeni nesil geminin katılımıyla 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisinden oluşan dev bir güce ulaştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip ülke konumuna yükseldiğine işaret eden Bayraktar, "Derin denizlerdeki keşif ve üretim kapasitemizi zirveye taşıyan, Mavi Vatan ve ötesi için bizlere yeni ufuklar açan bu güçlü filoyla enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapıyor. Filoya katılan 6. sondaj gemimiz de Karadeniz'deki operasyonlara dahil olacak." ifadelerini kullandı.

Gemi 12 bin metrede sondaj yapabiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 4 olan derin deniz sondaj gemisi sayısının 6'ya çıkarıldığını açıklamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesine katılan ikiz gemilerden ilki Eylül ayında Türkiye'ye gelmişti. Filoya katılan gemilerden ikincisi de Türkiye'ye ulaştı.

İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.

"7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğu ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.

Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, şu anda Karadeniz'de görev yapıyor.

Somali'deki ilk kıtalararası görevinden Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yeni görevine Filyos'ta hazırlanırken Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Karadeniz'de kullanılıyor.

Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ilave olarak 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve bir de yüzer üretim platformu bulunuyor.

