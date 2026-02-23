Dolar
43.84
Euro
51.78
Altın
5,158.15
ETH/USDT
1,923.80
BTC/USDT
66,237.00
BIST 100
14,102.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa’da aşırı sağcılar hükümetin enerji stratejisine karşı gensoru önergesi verdi

Fransa’da Başbakan Sebastien Lecornu’nun 12 Şubat’ta açıkladığı çok yıllı enerji stratejisine karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi hükümete karşı Ulusal Meclis’e gensoru önergesi sundu.

Şeyma Yiğit  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Fransa’da aşırı sağcılar hükümetin enerji stratejisine karşı gensoru önergesi verdi

Ankara

Aşırı sağcı RN milletvekilleri, 2035 yılına kadar Fransa’nın enerji politikalarına yön verecek stratejisini kararname ile geçiren hükümete tepki gösterdi.

Çok yıllı enerji stratejisinin enerji kanununa uygun şekilde yasa ile geçirilmesini isteyen RN milletvekilleri, hükümete karşı gensoru önergesi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kararnameyi "parlamentoya karşı liberal olmayan bir eylem" olarak niteleyen RN, strateji belgesinde öngörülen adımları da "nükleer enerjiyle ilgili yalan söylendiği ve kamu maliyesi için büyük bir risk oluşturduğu" gerekçesiyle eleştirdi.

Başbakan Lecornu’nun 12 Şubat’ta açıkladığı ulusal çok yıllı enerji stratejisinde nükleer enerjiden elde edilen elektrik üretiminin artırılmasını, rüzgar ve güneş enerjisine daha az yatırım yapılması öngörülüyor. Ayrıca bu strateji kapsamında Fransa'da 6 yeni nesil nükleer reaktörün inşası planlanıyor.

Ulusal Meclis’teki sandalye dağılım dikkate alındığında solcuların ve sosyalistlerin destek vermeyeceği gensoru önergesinin kabul edilme ihtimali bulunmuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da maç sırasında topun çarptığı martı kalp masajıyla hayata döndürüldü
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı
Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı
Uluabat Gölü'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fransa’da aşırı sağcılar hükümetin enerji stratejisine karşı gensoru önergesi verdi

Fransa’da aşırı sağcılar hükümetin enerji stratejisine karşı gensoru önergesi verdi

Ukrayna’ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu yarın Paris’te toplanacak

Fransa’da bir kişiyi silahla öldüren polis hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı

Macron’un Hindistan ziyareti: Washington’ın gölgesinde Paris ittifakı

Macron’un Hindistan ziyareti: Washington’ın gölgesinde Paris ittifakı
ABD'nin Paris Büyükelçisi, aşırı sağcı gencin ölümüyle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri'ne çağrılacak

ABD'nin Paris Büyükelçisi, aşırı sağcı gencin ölümüyle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri'ne çağrılacak
Macron, Trump’tan Fransız yargıç Guillou ve eski AB Komisyonu Üyesi Breton'a yaptırımları kaldırmasını istedi

Macron, Trump’tan Fransız yargıç Guillou ve eski AB Komisyonu Üyesi Breton'a yaptırımları kaldırmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet