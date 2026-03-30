Dolar
44.46
Euro
51.02
Altın
4,517.42
ETH/USDT
2,037.60
BTC/USDT
66,778.00
BIST 100
12,626.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya

Paris’te otobüs ve kamyon şoförleri akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı eylem yaptı

Fransa’nın başkenti Paris’te otobüs ve kamyon şoförleri Orta Doğu’daki gerilimin akaryakıt fiyatlarında yarattığı artışa karşı hükümetin yaptığı yardımların yetersiz kalmasını protesto etti.

Şeyma Yiğit  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Paris’te otobüs ve kamyon şoförleri akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı eylem yaptı

Ankara

Paris’te Avrupa Karayolu Taşımacılığı Örgütü’nün (OTRE) çağrısı ile düzenlenen eylemlerde kamyon ve otobüs şoförleri trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hükümetin akaryakıt fiyatlarındaki artış karşısında devreye koyduğu yardımları yetersiz bulan karayolu şoförleri araçları ile bazı yolları trafiğe kapattı.

Fransız hükümeti karayolu taşımacılığı, tarım ve balıkçılık sektöründe fiyat artışından en çok etkilenen kesimler için nisan ayına kadar geçerli 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardımları yeterli bulmayan karayolu taşımacılık sektörü çalışanları başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eylem kararı almıştı.

ABD, İsrail ve İran savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet