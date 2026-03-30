Dolar
44.47
Euro
51.13
Altın
4,568.11
ETH/USDT
2,071.00
BTC/USDT
67,876.00
BIST 100
12,730.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Fransa'da sürücüler yüzlerce istasyonda akaryakıt sıkıntısı yaşandığını bildiriyor

Fransa'da akaryakıt istasyonlarının güncel durumunun takip edildiği sürücü bildirimlerine dayalı internet sitesine göre, ülkede yüzlerce istasyonda akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Şeyma Yiğit  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Ankara

Fransa'daki istasyonların güncel durumunu gösteren ve sürücü bildirimleri ile desteklenen “penurie.mon-essence.fr” internet sitesine göre, ülke genelinde 32 istasyon akaryakıt hizmeti veremiyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapandığı tarihten bu yana 20 binin üzerinde bildirimin yapıldığı siteye göre ayrıca 261 istasyonda bazı yakıtların tedarikinde sorun yaşanıyor.

Öte yandan 27 Mart’ta hizmete kapalı olan ya da kısmi kesinti yaşanan istasyon sayısı yaklaşık 200 civarında seyrederken bugün itibarıyla bu sayının 300'e yaklaştığı görülüyor.

Fransa'da, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa karşı hükümet kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde bu artıştan en çok etkilenen kesimler için 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardımları yeterli bulmayan kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eyleme gitme kararı almıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet