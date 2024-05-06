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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Fransa'nın yıkıcı yaklaşımı Ukrayna meselesinin büyümesine yol açıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ukrayna konusunda "yıkıcı" yaklaşım sergilediğini ve bunun, Ukrayna meselesinin büyümesine yol açtığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Rusya: Fransa'nın yıkıcı yaklaşımı Ukrayna meselesinin büyümesine yol açıyor

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin bulunduğu yönünde açıklamalar yaptığı anımsatıldı.

Bu nedenle, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'nin bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, Büyükelçi'ye Paris'in, meselenin büyümesine yol açan yıkıcı ve kışkırtıcı yaklaşımına dair yaptığı değerlendirmelerini aktardı. Fransız yetkililerin, Batılı askeri birliklerini Ukrayna'ya gönderme ihtimaline ilişkin sorumsuz açıklamalarla Rusya için stratejik belirsizlik yaratma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacak. Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşılacak."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu açıklamıştı.

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