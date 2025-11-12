Macron, AB bünyesinde sosyal medyanın belirlenecek yaşın altına yasaklanması için çalıştıklarını söyledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya kullanımının 15 yaşın altına yasaklanmasını istediğini ve bu konuda Avrupa Birliği (AB) bünyesinde adım atılması için çalıştıklarını belirtti.
Ankara
Macron, Toulouse’daki La Depeche du Midi gazetesi merkezinde sosyal medyanın ve yeni teknolojilerin yarattığı tehlikelerle mücadele konusuna değindi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bilimsel çalışmaların sosyal medyanın çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini gösterdiğine dikkati çeken Macron, "Sosyal medyayı belli bir yaşa kadar yasaklama yolunda ilerliyoruz. (Gençleri) Sosyal medyadan korumalıyız. Müzakereler sürüyor. 14, 15, 16 yaş (için) bunu sonuçlandırmamız gerekecek." şeklinde konuştu.
Gençlere sosyal medya yasağına yönelik AB içinde de adımlar attıklarına dikkati çeken Macron, "Şu anda Avrupa’da bunun için bir koalisyon kuruyoruz." dedi.
Macron, ülke genelinde 15 yaşın altına sosyal medyayı yasaklamak istediklerini daha önce de dile getirmişti.
Fransa'da 2023'ten bu yana 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına kaydolmaları veli iznine bağlanırken bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için sistem oluşturulması zorunlu kılınıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.