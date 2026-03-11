Dolar
Dünya

Fransa'da, 34 ülkeden "herkes için güvenli ve uygun nükleer enerji" sağlanmasına ilişkin ortak bildiri

Fransa'da düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu 34 ülke, "herkes için güvenli ve uygun fiyatlı nükleer enerji" sağlanmasına ilişkin ortak bildiri imzaladı.

11.03.2026
Fransa'da, 34 ülkeden "herkes için güvenli ve uygun nükleer enerji" sağlanmasına ilişkin ortak bildiri

Ankara

Paris'te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında yayımlanan ortak bildiriye, Türkiye, Ermenistan, Belçika, Kanada, Çin, Hırvatistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Litvanya, Fas, Moğolistan, Pakistan, Hollanda, Polonya, Güney Kore, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çekya, Romanya, İngiltere, Ruanda, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İsveç, Ukrayna ve Vietnam imza attı.

Bildiride, nükleer enerjinin "küresel sera gazı emisyonunu azaltmak, enerji güvenliğini ve çeşitliliğini sağlamak, uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı, temiz, adil ve eşitlikçi enerjiye geçişi teşvik etmek için kilit bir unsur olduğu" vurgulandı.

Nükleer enerjinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartlarıyla uyumlu şekilde hem bu enerjiyi üreten hem de gelişmekte olan ülkeler için ‘enerji güvenliğinin temel yapı taşı’ olması hedeflendiği belirtilen bildiride nükleer enerjiyi teşvik edecek finansal araçların geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride, yeni nükleer enerji santrallerinin inşasının desteklenmesi, mevcut reaktörlerin işletilmesine devam edilmesi ve küçük modüler reaktörler dahil nükleer enerji potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılması taahhüdünde bulunuldu.

27 ülkeden nükleer enerjinin finansmanına ilişkin ortak bildiri

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında, Türkiye, Ermenistan, Arjantin, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Fas, Moğolistan, Pakistan, Hollanda, Polonya, Çekya, Romanya, Ruanda, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Vietnam, “nükleer enerjinin finansmanına ilişkin bildiri” yayımladı.

“Güvenilir, uygun ve düşük emisyonlu enerjiye yönelik artan talebin farkında olunduğu” kaydedilen bildiride, “Nükleer enerji sorumlu bir şekilde kullanıldığında, ulusal önceliklerle uyum içinde enerji güvenliğine ve ekonomik kalkınma çabalarına katkı sağlayabileceğini kabul ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bildiride, nükleer enerji projeleri için “yeterli, öngörülebilir ve çeşitlendirilmiş” finansmanın harekete geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu finansmanın, kamu kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları, ihracat kredisi kuruluşları, özel yatırımcılar ve yenilikçi finansal araçlar dahil edilerek sağlanabileceği vurgulanan bildiride, uluslararası finans kuruluşlarının nükleer enerji alanında kapasiteyi güçlendirme girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bildiride, nükleer elektrik üretiminin ve nükleer endüstrinin genişletilmesi, enerji çeşitliliğinin hızlandırılması ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik uzun vadeli hedeflerin desteklendiği vurgulandı.

4 ülke daha küresel nükleer enerji kapasitesinin artırılmasına ilişkin bildiriyi onayladı

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, zirve kapsamında 4 ülkenin daha küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050 yılına kadar 3 katına çıkarılmasının hedeflendiği 2023'te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında kabul edilen ortak bildiriyi onayladığını bildirdi.

Paris’teki zirve kapsamında bildiriye yeni katılan ülkelerin Brezilya, Güney Afrika, Belçika ve Çin olduğu açıklandı.

