Dolar
42.24
Euro
48.90
Altın
4,125.39
ETH/USDT
3,579.20
BTC/USDT
105,000.00
BIST 100
10,625.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız. Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. -VTR-
logo
Dünya

Fransa'da AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler eylemde

Fransa'nın Toulouse kentinde, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şehirdeki ziyareti sırasında eylem yaptı.

Şeyma Yiğit  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Fransa'da AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler eylemde

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin önde gelen çiftçi sendikalarından Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu (FNSEA) ve Ultras de l'A64 çiftçi derneğinin çağrısıyla Toulouse’daki binlerce çiftçi, yerel bir gazetenin düzenlediği programa ve açılış törenine katılmak üzere şehre gelen Macron’un bulunduğu noktaya doğru harekete geçti.

Çiftçiler traktörleriyle yolları kapatarak, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı pankart açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çiftçilerin eylemi üzerine diğer programlarını iptal ederek Toulouse'a gelen Tarım Bakanı Annie Genevard, sendika yetkilileriyle görüştü.

Ulusal basında FNSEA ve Ultras de L’A64 yetkililerin, Cumhurbaşkanı Macron ile de görüşeceği aktarılırken, Elysee Sarayı’ndan bu yönde bir açıklama henüz yapılmadı.

Fransız hükümeti, AB ve MERCOSUR​​​​​​​ arasında imza sürecinde olan anlaşmanın yaratabileceği haksız rekabete karşı Avrupalı çiftçiler için koruma tedbirleri uygulanmasını istiyor.

Çiftçiler, MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasına karşı

Başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, Birlik ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının da düşürülmesini içeren serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor.

Anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin, Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunan çiftçiler, anlaşmanın; AB'nin tarım sektöründe oldukça hassas olduğu genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının da Birlik bünyesinde serbest dolaşıma girerek halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından kaygı duyuyor.

Çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek, tarım sektöründe iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirtiyor.

Çiftçiler, AB gibi tarım alanında kullanılan kimyasal maddelerden karbon salınımına kadar bir dizi koruma tedbirinin uygulandığı pazara girecek Güney Amerika ürünlerinin, yerli mahsuller karşısında haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamış ve taraflar, 20 yıla yakın müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını duyurmuştu. Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe girememişti.

AB Komisyonu, eylülde AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını onaylanmak üzere AB Konseyine sunmuştu.

AB, ekimde Avrupalı çiftçileri ticaret anlaşmasının olası olumsuz etkilerinden korumaya yönelik yeni tedbirler hazırlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 6 yöneticiye ilişkin tespitler
Bursa'da "Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi" başladı
Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı
Mersin'de yardımların kriz bölgelerine hızla ulaştırılmasını sağlayacak "Stratejik Stok Merkezi" açıldı
Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin aldığı ihalelerde kamu zararı tespitleri

Benzer haberler

Fransa'da AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler eylemde

Fransa'da AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler eylemde

Macron, AB bünyesinde sosyal medyanın belirlenecek yaşın altına yasaklanması için çalıştıklarını söyledi

Filistin ve Fransa "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çiftçiler eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çiftçiler eylem yaptı
Fransa'da Danıştay, Le Pen'in il meclisi üyeliğinden men edilmesine ilişkin kararı onadı

Fransa'da Danıştay, Le Pen'in il meclisi üyeliğinden men edilmesine ilişkin kararı onadı
Fransa'da mahkeme eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti

Fransa'da mahkeme eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet