Dolar
42.24
Euro
48.94
Altın
4,131.69
ETH/USDT
3,542.80
BTC/USDT
105,162.00
BIST 100
10,661.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Rusya, "İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Kremlin ile temas kurduğu" iddiasını doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın bu yılın başında Rusya ile temas kurduğu" yönündeki iddiaları doğrulayarak, "Böyle bir teması oldu ancak diyalog devam etmedi." dedi.

Dmitri Chirciu  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Rusya, "İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Kremlin ile temas kurduğu" iddiasını doğruladı

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Financial Times'ın, "İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell'ın 2025 başında Rusya ile resmi olmayan iletişim kanalı açmaya çalıştığı ve bunun için Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'u telefonla aradığı" yönündeki iddiasını doğrulayan Peskov, şunları söyledi:

"Böyle bir teması oldu ancak diyalog devam etmedi. Sorun şu ki karşı tarafın, Avrupa'nın yaklaşımı hakkında bilgi verme isteği vardı ancak bizim tutumumuzu dinleme niyeti yoktu. Elbette karşılıklı görüş alışverişinin mümkün olmaması nedeniyle diyalog ilerlemedi."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Ermenistan ile işbirliğinin sürdürüleceğini umuyoruz"

Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), "Ermenistan'ın Rus tahılından vazgeçerek Ukrayna'dan tahıl alma niyetinde olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun temelsiz olmadığını belirtti.

Peskov, Ermenistan'la ikili düzeyde ve entegrasyon süreçleri çerçevesinde işbirliğini geliştirmeye devam ettiklerini dile getirerek, "İkili gündemde çok konu var. İşbirliğinin sürdürüleceğini umuyoruz." dedi.

Ukrayna'da enerji sektöründeki üst düzey yetkilileri kapsayan 100 milyon dolarlık rüşvet soruşturmasına değinen Peskov, bu skandalın dikkatlerini çektiğini söyledi.

Peskov, "Bunun, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin dikkatini çektiğini düşünüyoruz. Bunlar, Kiev yönetimine maddi destek sağlayan ülkelerdir. Elbette bu ülkeler, vergi mükelleflerinden aldıkları paranın önemli bir kısmının Kiev yönetimi tarafından çalındığını anlamaya başlıyorlar." diye konuştu.

Sözcü Peskov, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, Rusya ile esir takas sürecinin yeniden başlatılmasını istişare etmek için İstanbul'a gideceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu konuda söyleyeceğimiz bir şey yok." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu suç gelirlerini şirketleri ve akrabaları üzerinden akladı" iddiası
"İBB iştirakleri aracılığıyla elde edilen usulsüz gelirler taşınmaz alınarak aklandı" iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde "iş adamlarından rüşvet istendiği" iddiası
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

Benzer haberler

Rusya, "İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Kremlin ile temas kurduğu" iddiasını doğruladı

Rusya, "İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Kremlin ile temas kurduğu" iddiasını doğruladı

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İngiltere'ye gidiyor

ABD'de polis, eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı protesto edenlere sert müdahalede bulundu

Çin’in yeni uçak gemisi Fucien, Pasifik'teki operasyon derinliğini artıracak

Çin’in yeni uçak gemisi Fucien, Pasifik'teki operasyon derinliğini artıracak
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine konuştu

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine konuştu
Rusya'dan Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dahil 30 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya'dan Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dahil 30 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet