Filistin ve Fransa "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdiklerini belirtti.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, Macron, Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Abbas ile Paris'te dün ortak basın toplantısı düzenledi.
Bu komisyonun, Filistin Devleti'nin yeni anayasasının hazırlanması sürecine eşlik etmeyi hedeflediğini belirten Macron, Abbas'ın ülkesinin yeni anayasa projesini kendisine tanıttığını ifade etti.
Abbas'ın Paris ziyareti kapsamında bugün de Ulusal Meclis Başkanı Yael-Braun Pivet ile bir araya gelmesi bekleniyor.