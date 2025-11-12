Dolar
Dünya

Filistin ve Fransa "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdiklerini belirtti.

Esra Taşkın  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Filistin ve Fransa "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdi

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron, Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Abbas ile Paris'te dün ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Abbas ile "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdiklerini kaydetti.

Bu komisyonun, Filistin Devleti'nin yeni anayasasının hazırlanması sürecine eşlik etmeyi hedeflediğini belirten Macron, Abbas'ın ülkesinin yeni anayasa projesini kendisine tanıttığını ifade etti.

Abbas'ın Paris ziyareti kapsamında bugün de Ulusal Meclis Başkanı Yael-Braun Pivet ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
