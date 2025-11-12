Dolar
42.23
Euro
49.01
Altın
4,208.81
ETH/USDT
3,435.30
BTC/USDT
101,580.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Ulusal Meclis tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasını onayladı

Fransa Ulusal Meclisi, tartışmalı emeklilik reformunun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına ilişkin hükümetin teklifini kabul etti.

Şeyma Yiğit  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Fransa'da Ulusal Meclis tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasını onayladı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetinin tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınması için sunduğu teklif Ulusal Mecliste oylandı.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e taşıyan tartışmalı reformun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına yönelik teklife 146 milletvekili "hayır" 255 milletvekili ise "evet" dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teklife hükümet kanadının yanı sıra Sosyalist Parti (PS) ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi destek verirken, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) "bir aldatmaca" olarak nitelediği teklife karşı oy kullandı.

Teklifin Ulusal Mecliste kabul edilmesiyle birlikte ülkede 2028’e kadar emeklilik yaşı 62’ye sabitlendi.

Başbakan Sebastien Lecornu, 14 Ekim’de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle tartışmalı emeklilik reformunun 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceklerini bildirmişti.

Meclisin en büyük solcu partilerinden PS, parlamentoda aradığı desteği bulamayan Lecornu hükümetine destek vermek için tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasını şart koşmuştu.

Lecornu hükümeti ise 2026 bütçe tasarısında bazı değişikliklere gitme sözü vermişti.

Fransa’da bütçe anlaşmazlıkları siyasi istikrarsızlığa yol açarken, 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle Michel Barnier hükümeti 2024 sonunda gensoru önergesiyle düşürülmüştü. Barnier’nin selefi François Bayrou da 2026 bütçe tasarısı tartışmaları nedeniyle 8 Eylül’de Ulusal Mecliste yapılan güven oylamasından çıkamamıştı. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümetinde yer alan isimlere gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atamış ve Lecornu, 12 Ekim'de yeni hükümeti kurmuştu.

Muhalefetin hükümeti düşürmek için Ulusal Meclis'e verdiği 2 ayrı gensoru önergesi 16 Ekim'de reddedilmişti. PS milletvekillerinin çoğu önergeye destek vermeyerek, Lecornu hükümetinin düşmesini engellemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak "İmamoğlu İnşaat" şirketine devredildiği iddiası
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Gazze İnsani Yardım Zirvesi uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulunmaktadır
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
DMM, "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı
Şüpheli Necati Özkan'ın "örgüt üyeleri ve usulsüz iş alanlar arasında bağlantı kurduğu" iddiası

Benzer haberler

Fransa'da Ulusal Meclis tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasını onayladı

Fransa'da Ulusal Meclis tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasını onayladı

Fransa'da AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler eylemde

Macron, AB bünyesinde sosyal medyanın belirlenecek yaşın altına yasaklanması için çalıştıklarını söyledi

Filistin ve Fransa "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdi

Filistin ve Fransa "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdi
Fransa'da Danıştay, Le Pen'in il meclisi üyeliğinden men edilmesine ilişkin kararı onadı

Fransa'da Danıştay, Le Pen'in il meclisi üyeliğinden men edilmesine ilişkin kararı onadı
Fransa'da mahkeme eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti

Fransa'da mahkeme eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet