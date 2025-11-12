Dolar
42.24
Euro
48.93
Altın
4,130.37
ETH/USDT
3,489.30
BTC/USDT
104,800.00
BIST 100
10,666.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti.-VTR-
logo
Dünya

Rusya'dan Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dahil 30 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura dahil 30 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Rusya'dan Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dahil 30 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna karşılık olarak, 30 Japon vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu liste yayımlandı.

Yaptırım listesinde, Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura'nın yanı sıra medya mensupları ile üniversite öğretim üyeleri yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şişli Belediyesinin rezidans tadilatı için müşteki iş insanından 10 milyon dolar talep ettiği iddiası
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın 10 ayında 1 milyon 325 binden fazla yolcuya hizmet verdi
Sındırgı'daki depremlerin stres analizi yapılıyor
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde örgütün gelir kaynakları anlatıldı

Benzer haberler

Rusya'dan Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dahil 30 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya'dan Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dahil 30 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 4,2 trilyon rubleye çıktı

Rusya: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz

Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik

Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik
AB Komisyonu: Putin'e yönelik baskıyı artırmak için yeni adımlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz

AB Komisyonu: Putin'e yönelik baskıyı artırmak için yeni adımlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz
Kuzey Akım sabotajına ilişkin soruşturmanın Avrupa'da ayrışmaya yol açtığı iddia edildi

Kuzey Akım sabotajına ilişkin soruşturmanın Avrupa'da ayrışmaya yol açtığı iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet