Rusya'dan Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dahil 30 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura dahil 30 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Buna karşılık olarak, 30 Japon vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu liste yayımlandı.
Yaptırım listesinde, Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura'nın yanı sıra medya mensupları ile üniversite öğretim üyeleri yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.