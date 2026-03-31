Ekonomi

AB, yakıt tasarrufu için vatandaşların daha az seyahat etmesini istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji arzı üzerindeki etkileri nedeniyle üye ülkelerden, vatandaşlarını daha az araç kullanmaya ve daha az uçuş yapmaya teşvik etmelerini istedi.

Ata Ufuk Şeker  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Brüksel

Politico internet sitesinde yer alan haberde, AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen’in üye ülkelerin enerji bakanlarına Orta Doğu’daki gelişmelerin etkileri hakkında mektup gönderdiği ifade edildi.

Mektupta, özellikle ulaştırma sektöründe enerji talebinin düşürülmesine yönelik gönüllü önlemlerin değerlendirilmesi talep edildi.

Hükümetlerin vatandaşları daha az araç kullanmaya ve daha az uçuş yapmaya teşvik etmesinin istendiği mektupta, yakıtın daha kritik alanlarda kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel ölçekte bir enerji arz krizine dönüşebileceğinden endişe duyulduğu ifade edilen mektupta, hükümetlerin uzun sürebilecek bir aksaklığı öngörerek zamanında hazırlık yapmalarının önemine işaret edildi.

Mektupta, üye ülkelerin yakıt tüketimini artıracak, petrol ürünlerinin serbest dolaşımını kısıtlayacak veya AB rafinerilerinin üretimini caydıracak adımlardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, enerji krizine karşı atılacak önlemleri görüşmek üzere bugün video konferans düzenleyecek.

Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda 99 şüpheli tutuklandı
Muğla'da sağanak sonrası su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
"Evsizlere Konaklama Projesi"nin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: O kurşunlar adalete, hukuka, Türk yargısına sıkılmıştır
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, yapay zekada etik tartışmalarını değerlendirdi

Bakan Bolat: Körfez ülkelerine 3-4 günlük mesafede ulaşmak mümkün olacak

Bakan Bolat: Körfez ülkelerine 3-4 günlük mesafede ulaşmak mümkün olacak

AB, yakıt tasarrufu için vatandaşların daha az seyahat etmesini istiyor

AB artan gübre fiyatlarına karşı eylem planı hazırlıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den, enerji krizine karşı yenilenebilir çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den, enerji krizine karşı yenilenebilir çağrısı
Almanya'da enflasyon martta enerji maliyetleriyle yeniden yükselişe geçti

Almanya'da enflasyon martta enerji maliyetleriyle yeniden yükselişe geçti
AB Komisyonu, savunma sanayi programı kapsamında 1,5 milyar avroluk çalışma programını kabul etti

AB Komisyonu, savunma sanayi programı kapsamında 1,5 milyar avroluk çalışma programını kabul etti
