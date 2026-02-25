Dolar
43.87
Euro
51.72
Altın
5,175.60
ETH/USDT
1,915.20
BTC/USDT
65,440.00
BIST 100
13,861.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Merter Polisevi’nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, Güney Kore ile ticaret ve yatırım işbirliğini artırmak istediklerini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere enerji, ulaştırma, altyapı, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji alanlarında ticaret ve yatırım işbirliğimizi daha ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Başak Erkalan  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Bakan Bayraktar, Güney Kore ile ticaret ve yatırım işbirliğini artırmak istediklerini bildirdi

Ankara

Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasında Ticaretin Geliştirilmesi, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi'nin 9. Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin ilişkilerinin diplomatik ve ekonomik işbirliğinin yanında ortak tarihsel tecrübelere ve güçlü insani bağlara dayandığını ve Kore Savaşı'nda tesis edilen kardeşlik hukukunun stratejik ortaklık düzeyine ulaşan ilişkilerin sağlam temelini oluşturduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gelecek yılın Türkiye-Güney Kore diplomatik ilişkisinin 70. yıl dönümü olacağını ifade eden Bayraktar, bunun ortaklığın ileri aşamaya taşınmasında önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Bayraktar, 2025'te Türkiye-Güney Kore ikili ticaret hacminin 11 milyar dolar seviyesine ulaştığını, Güney Kore'nin Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 1,9 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere enerji, ulaştırma, altyapı, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji alanlarında ticaret ve yatırım işbirliğimizi daha ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde ortaya konulan vizyonun, Türkiye-Güney Kore ilişkilerine yeni ve güçlü bir ivme kazandırdığını aktaran Bayraktar, "Bu siyasi iradeyi ekonomik alanda somut projelerle desteklemek hepimizin ortak hedefi olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesini öncelikli görüyoruz"

Bayraktar, Türkiye'nin Güney Koreli firmalara, genç ve nitelikli iş gücü, dinamik iç pazarı ve Gümrük Birliğinin uygulamada olduğu Avrupa Birliği başta olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya erişim imkanı sayesinde güçlü bir üretim ve ihracat olanağı sunduğunu vurgulayarak, "Özellikle nükleer enerji, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, kritik mineraller, inovasyon ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesini öncelikli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonomik ilişkileri daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın faydalarını kazan-kazan anlayışıyla en üst düzeye çıkarmayı, karşılıklı yatırımları artırmayı ve özel sektörler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anlayışla, kurumsal mekanizmalarımızın etkin işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Bugünkü KEK toplantımızı, yalnızca istişare platformu olarak değil, bahsettiğim öncelikli alanlarımızda somut sonuçlar üreten, takvime bağlanmış ve uygulama mekanizması güçlü bir işbirliği zemini olarak görüyoruz. Bu anlayışla, toplantımızın, ikili ilişkilerimizin ticaretten enerjiye, ulaştırmadan müteahhitliğe, tarıma kadar pek çok alanda daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına, Türkiye-Güney Kore ekonomik ilişkilerine somut, ölçülebilir ve sürdürülebilir katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merter Polisevi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi
Bazı bölgeler için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırımı Afrika Boynuzu'na taşımasını istemiyoruz
Tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü'nde 25 santimetreye ulaşan kar umutlandırdı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, Güney Kore ile ticaret ve yatırım işbirliğini artırmak istediklerini bildirdi

Bakan Bayraktar, Güney Kore ile ticaret ve yatırım işbirliğini artırmak istediklerini bildirdi

Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali misyonu: Türkiye'nin enerji ve jeopolitik açılımı

Güney Kore'nin Miryang kentindeki orman yangınını söndürme çalışmaları 2 gündür sürüyor

Fransa’da aşırı sağcılar hükümetin enerji stratejisine karşı gensoru önergesi verdi

Fransa’da aşırı sağcılar hükümetin enerji stratejisine karşı gensoru önergesi verdi
Güney Kore'de 3 gündür mücadele edilen orman yangınlarında 190 hektar alan kül oldu

Güney Kore'de 3 gündür mücadele edilen orman yangınlarında 190 hektar alan kül oldu
Türkiye'nin güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücü 40 bin megavatı aştı

Türkiye'nin güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücü 40 bin megavatı aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet