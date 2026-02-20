Dolar
Ekonomi

Rusya’nın enerji dışı ihracatı geçen yıl 157 milyar dolara ulaştı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekusov, ülkesinin enerji dışı ihracatının geçen yıl planlanan hacmin yüzde 5 üzerine çıkarak 157 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Rusya’nın enerji dışı ihracatı geçen yıl 157 milyar dolara ulaştı

Moskova

Çekusov, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya’nın enerji dışı ihracat gelirlerinin artmaya devam ettiğini belirtti.

Enerji dışı endüstrilerin neredeyse tümünde ihracat artışı yaşandığını vurgulayan Çekusov, “Enerji dışı ihracat hacmi 2025’te yaklaşık 157 milyar dolara ulaştı. Bu, planlanandan yüzde 5 daha yüksek ve önceki döneme göre bir artış anlamına gelmektedir.” dedi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin dış ticaret fazlası, 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 8,2 azalarak 139,3 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre 16,2 milyar dolar azalarak 418,3 milyar dolara gerilerken ithalatı 3,8 milyar dolar azalarak 279 milyar dolara indi.

