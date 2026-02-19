Dolar
AB Komisyonu: Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü El Anouni, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için gösterdiği çabayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz." dedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
İstanbul

Anouar El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cenevre'de 17-18 Şubat'ta yapılan ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin ABD'nin müzakereler için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden El Anouni, uluslararası sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

El Anouni, Ukrayna'nın aksine Rusya'dan barış için somut işaretler görmediklerini savunarak "AB ve üye ülkeler olarak, barış görüşmelerine ve güvenlik garantilerine daha fazla katkıda bulunmaya hazırız." dedi.

ABD-Ukrayna-Rusya'nın üçlü görüştüğü formattan memnun olup olmadıkları sorulan El Anouni, "Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz. Bence bu son derece açık." yanıtını verdi.

İlgili konular
