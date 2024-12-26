Rusya'da dijital rubleyle 38 binden fazla bireysel işlem yapıldı
Rusya Merkez Bankası, dijital rubleyle 15 Ağustos 2023’ten bu yana 38 binden fazla bireysel işlem yapıldığını duyurdu.
Moskova
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede 15 Ağustos 2023’ten itibaren dijital rubleyle yapılan işlemlere ilişkin bilgilere yer verildi.
Bireyler arasında 38 binden fazla, dijital ruble platformunda ürün ve hizmet ödemelerine ilişkin de 10 binden fazla işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şirketler arasındaki işlemlerin de başladığı hatırlatıldı.
Banka, dijital rubleye yönelik deneme sürecini 15 Ağustos 2023’te başlatmıştı.
Yaptırımlar nedeniyle bankacılık sektöründe güçlükler yaşayan Rusya, bu konuda kripto para süreciyle entegre şekilde ilerleyerek uluslararası ödeme sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, dün yaptığı açıklamada, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin ve farklı dijital varlıkları kullanmaya başladığını söylemişti.