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Dünya

Azerbaycan basını: Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının Rus füzesiyle vurulduğu tespit edildi

Azerbaycan basını, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğunu bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Azerbaycan basını: Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının Rus füzesiyle vurulduğu tespit edildi

Bakü

Azerbaycan hükümetine yakın medya kaynaklarında, düşen yolcu uçağının Rus savunma sistemleri tarafından vurulduğuna ilişkin haberler yayınlandı.

Anewz.tv sitesinde, ismi belirtilmeyen Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Aktau'da düşen uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğu bildirildi.

Haberde, söz konusu uçağın iletişim sisteminin Rus tarafının elektronik harp sistemlerini kullanması nedeniyle tamamen felç olduğu ve bir süre Rus hava sahasındaki radarlardan kaybolduğu belirtildi.

Uçağın Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı havaalanlarına inişine izin verilmeyerek Aktau'ya yönlendirildiği belirtilen haberde bunun uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi ve tanıkların kaybolması amacıyla yapılmış olabileceği öne sürüldü.

Rus medyasında dolaşan alternatif versiyonların kamuoyunu yanıltmak için yapıldığı savunulan haberde, uçak daha düşmeden kabinde alınan videoların ve tanıkların patlama sesi duymalarına ilişkin ifadelerinin uçağın hava savunma sistemlerinin saldırısına maruz kaldığına işaret ettiği kaydedildi.

Haberde, Azerbaycanlı yetkilinin "Azerbaycan için durum kesinlikle açıktır. Kimse bunun kasıtlı olarak yapıldığını iddia etmiyor. Ancak, gerçekleri göz önünde bulundurarak, Bakü, Rus tarafının Azerbaycan uçağının düşürülmesini itiraf etmesini ve sorumluların tümünün adalete teslim edilmesiyle sonuçlanacak tam bir soruşturma yürütmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

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