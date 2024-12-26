Azerbaycan basını: Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının Rus füzesiyle vurulduğu tespit edildi
Azerbaycan basını, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğunu bildirdi.
Bakü
Azerbaycan hükümetine yakın medya kaynaklarında, düşen yolcu uçağının Rus savunma sistemleri tarafından vurulduğuna ilişkin haberler yayınlandı.
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Anewz.tv sitesinde, ismi belirtilmeyen Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Aktau'da düşen uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğu bildirildi.
Haberde, söz konusu uçağın iletişim sisteminin Rus tarafının elektronik harp sistemlerini kullanması nedeniyle tamamen felç olduğu ve bir süre Rus hava sahasındaki radarlardan kaybolduğu belirtildi.
Uçağın Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı havaalanlarına inişine izin verilmeyerek Aktau'ya yönlendirildiği belirtilen haberde bunun uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi ve tanıkların kaybolması amacıyla yapılmış olabileceği öne sürüldü.
Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yollarına ait uçak Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 25, 2024
👇 Düşen uçak Flight Radar üzerinden görüntülendi https://t.co/6erYF7pmeS pic.twitter.com/1PWTQLug8E
Rus medyasında dolaşan alternatif versiyonların kamuoyunu yanıltmak için yapıldığı savunulan haberde, uçak daha düşmeden kabinde alınan videoların ve tanıkların patlama sesi duymalarına ilişkin ifadelerinin uçağın hava savunma sistemlerinin saldırısına maruz kaldığına işaret ettiği kaydedildi.
Haberde, Azerbaycanlı yetkilinin "Azerbaycan için durum kesinlikle açıktır. Kimse bunun kasıtlı olarak yapıldığını iddia etmiyor. Ancak, gerçekleri göz önünde bulundurarak, Bakü, Rus tarafının Azerbaycan uçağının düşürülmesini itiraf etmesini ve sorumluların tümünün adalete teslim edilmesiyle sonuçlanacak tam bir soruşturma yürütmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi
Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.
AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.