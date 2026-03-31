Dolar
44.48
Euro
51.26
Altın
4,575.58
ETH/USDT
2,061.90
BTC/USDT
67,021.00
BIST 100
12,738.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Şadayev: Hedefimiz VPN kullanımını azaltmak

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, bakanlık olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmek zorunda olduklarını belirterek, “Mevcut durumda, hedefimiz VPN kullanımını azaltmaktır.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Moskova

Şadayev, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’da yabancı platformlara yönelik kısıtlamaların ardından kullanımı hızla artan VPN hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yasal gereksinimler nedeniyle yabancı bazı platformlara erişim kısıtlaması uygulandığına işaret eden Şadayev, “Uzun süredir yasal gerekliliklere uyum konusunda müzakere etmeye çalışıyorlar. Uzun, zorlu ve sonuçsuz bir süreç. Bunlar sadece birtakım istek ve dilekler değil, kabul edilmiş yasaların gereklilikleri. İşe yaramadı.” ifadelerini kullandı.

Şadayev, VPN kullanımına ilişkin cezai sorumluluk uygulanmasını istemediklerini belirterek, “Dijital Kalkınma Bakanlığı bir yürütme organıdır ve bize verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüyüz. Mevcut durumda, hedefimiz VPN kullanımını azaltmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

VPN hizmetlerine erişim kısıtlaması konusunda çeşitli zorluklar bulunduğunu da kaydeden Şadayev, bunların arasında geliştiricilerin erişimi, ödemelerin bulunduğunu ve iş dünyası ile bu konuları istişare ettiklerini belirtti.

Rusya’da Ukrayna savaşının ardından özellikle Batılı platformlarda erişim engeli ve kısıtlamaları uygulanırken, vatandaşlar WhatsApp, Telegram, YouTube ve Instagram gibi uygulamalar için VPN hizmetlerini kullanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet