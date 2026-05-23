İsrail'in ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda devam eden müzakereleri yakından ve endişeyle takip ettiği bildirildi.

İsrail medyası: Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasındaki müzakereleri endişeyle takip ediyor İsrail'in ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda devam eden müzakereleri yakından ve endişeyle takip ettiği bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasında devam eden dolaylı müzakereleri yakından izlediği ve İsrail ordusunun İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin "yüksek alarm durumunda" olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail’in Tahran ile Washington arasında, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsam dışı bırakan ve ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngören bir anlaşmaya varılmasından endişe duyduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun ise İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin yüksek alarm durumunda olduğu kaydedildi.

Kanal 12’nin haberinde, İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların oluşturduğu tehdidi azaltmak amacıyla asker sayısını düşürme kararı aldığı belirtildi.

Haberde, ordu komuta kademesinin, Beyrut yönetimiyle müzakereleri yürüten siyasi kanattan, Lübnan’a yönelik saldırıların sürmesini güvence altına alacak bir anlaşmaya varılmasını talep ettiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin "Anlaşmaya hem çok uzak hem çok yakınız." demişti.

Bekayi, İran'ın ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklifinde, hem nükleer konulara hem dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması hususuna atıf yapıldığını dile getirmişti.

Pakistan, İran ve Katar, ABD/İsrail-İran savaşında geçici anlaşma için son rötuşları yapıyor

Pakistan, İran ve Katar heyetlerinin, ABD/İsrail-İran savaşını sona erdirmek üzere ABD ile geçici bir anlaşmayı "son haline getirmek" için yoğun görüşmeler yürüttüğü ve bu hafta sonuna kadar "önemli bir ilerleme" bekledikleri belirtildi.

Pakistan hükümetinden kaynaklar, AA'ya yaptıkları açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in son 24 saat içinde aralarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın da bulunduğu ABD'li ara bulucularla "en az iki kez" telefon görüşmesi yaptığını iddia etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Pakistan ve Katar heyetlerinin, savaşın tarafları arasında geçici anlaşma konusunda uzlaşma sağlanması amacıyla ABD ve İranlı müzakerecilerle istişarelerde bulunduğunu ileri sürdü.

Kaynaklar, tarafların henüz bir "nihai taslak" üzerinde anlaşmaya varmadığını, ancak bu hafta sonuna kadar "önemli bir ilerleme" kaydedilmesinin beklendiğini belirtti.

Bölgedeki bazı ülkelerin de şu anda Tahran'da bulunan Pakistanlı ve Katarlı yetkililerle temas halinde olduğunu ifade eden kaynaklar, bu ülkelerin bir mutabakat metni üzerinde uzlaşmaya varmak amacıyla süren müzakerelerin parçası olduğunu söyledi.

Kaynaklar, mevcut müzakerelerin İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler konusuna odaklandığını ancak İran'ın bu iki konunun anlaşmanın ardından müzakerelerin ikinci aşamasında ele alınması yönünde "ısrarcı" olduğunu iddia etti.

Geçici anlaşma önerileri arasında Lübnan'ı da kapsayan "tüm cephelerde" savaşın derhal sona erdirilmesi, boğazın yeniden açılması, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın kaldırılması olduğunu belirten kaynaklar, gelecek 1 ay içinde nükleer müzakerelerin başlatılmasının da öneriler arasında yer aldığını ileri sürdü.

Kaynaklar, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, uluslararası yaptırımların kaldırılması ve savaş hasarlarının tazmin edilmesi konularının da ABD ile İran arasında yapılacak doğrudan görüşmelerde ele alınabileceğini ifade etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüş alışverişinde bulunmuştu.

Pakistan ABD ve İran arasında "nihai bir anlayış" konusunda gelişme olduğunu teyit etti

Pakistan, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran'da yaptığı görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında "nihai bir anlayışa" doğru "umut verici ilerleme" kaydedildiğini açıkladı.

Pakistan Ordusu, Munir'in Tahran'a yaptığı ziyaretin ardından bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Son 24 saatteki yoğun müzakereler, nihai bir anlayışa doğru umut verici ilerleme ile sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Görüşmelerde bölgede barış ve istikrarın desteklenmesi ve kesin bir anlaşma için istişare sürecinin hızlandırılmasına odaklanıldığı aktarılan açıklamada, görüşmelerin "olumlu ve yapıcı" bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.

Pakistan hükümetinden kaynaklar, AA’ya yaptıkları açıklamada, Pakistan, İran ve Katar heyetlerinin ABD/İsrail-İran savaşını sona erdirmek amacıyla ABD ile geçici bir anlaşmayı “son haline getirmek” için yoğun görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüş alışverişinde bulunmuştu.