Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da Sumi bölgesindeki Malaya Korçakovka yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Malaya Korçakovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Dmitri Chirciu  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Rusya: Ukrayna'da Sumi bölgesindeki Malaya Korçakovka yerleşim yerini ele geçirdik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Malaya Korçakovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

